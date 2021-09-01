Greenpeace подала в суд на Британию из-за разрешений на бурение нефтяных скважин

Это первый случай, когда разрешение на бурение будет оспорено в суде.

На власти Великобритании подала в суд Международная экологическая организация Greenpeace. Правительство ранее выдало разрешения на бурение нефтяных скважин в Северном море, в том числе компании BP, передает zakon.kz.

Об этом сообщает телеканал Sky News. Это первый случай, когда разрешение на бурение будет оспорено в суде, пишет Lenta.ru.

Возмутительно, что правительство Великобритании регулярно "штампует" разрешения на добычу нефти, полностью игнорируя воздействие этого на климат, – сказала представитель организации Мела Эванса.

Торговая ассоциация Oil&Gas UK ранее сообщала, что британскому правительству следует поддержать 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами. В январе-марте этого года Великобритания вынуждена была импортировать 56 процентов природного газа (на восемь процентов больше в годовом выражении).

Снижение внутреннего производства нефти и газа может сделать Великобританию более зависимой от других стран, опасаются в Oil&Gas.

Кроме того была информация, что Великобритания внедрит новую программу в энергетической отрасли, которая поможет без вредных выбросов парниковых газов обогреть тысячи домов. Электрический и газовый гигант National Grid очистит европейскую страну при помощи использования тепла от трансформаторов электросети.

Великобритания является одной из почти 200 стран-участников Парижского соглашения, которые взяли на себя обязательство достижения углеродной нейтральности до 2050 года.

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