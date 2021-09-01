Контрцикличное правило позволит сберегать больше средств в Нацфонде - эксперт

Неотъемлемой частью системы бюджетных правил также выступит правило о долге.

Директор Центра АО “Институт экономических исследований” Куаныш Бейсенгазин прокомментировал концепцию управления государственными финансами, предложенную главой государства в послании народу Казахстана, передает zakon.kz.

Обеспечение устойчивости бюджета и снижения волатильности фискальной политики произойдет за счет системы гибких и контрцикличных правил. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет определяться на основе нового контрцикличного бюджетного правила. Правило предусматривает планирование гарантированного трансферта из Национального фонда в размере, не превышающем объем прогнозируемых поступлений в Национальный фонд от организаций нефтяного сектора при расчетной цене на нефть (цена отсечения). Расчетная цена будет определяться совместными действиями Правительства и Национального банка, - пояснил Куаныш Бейсенгазин.

Он отметил, что контрцикличное правило позволит сберегать больше средств в Национальном фонде при высоких ценах на нефть и увеличивать гарантированный трансферт для сбалансированности бюджета - при низких ценах на нефть.

Целевые показатели бюджетного баланса будут реализованы путем установления обязательных предельных значений расходов на среднесрочную перспективу. Пороговые значения расходов должны отражать предполагаемый путь по сокращению трансфертов из Национального фонда и удержанию уровня государственного долга на безопасных уровнях, а также реалистичные макроэкономические прогнозы и прогнозы доходов на соответствующий период, - сказал эксперт.

Читайте также: Концепцию управления госфинансами поручил разработать Токаев

По его словам, неотъемлемой частью системы бюджетных правил также выступит правило о долге.

В Казахстане, как и во всем мире, негативное влияние последствий пандемии COVID-19 на экономику страны стало основной причиной роста долга. Поэтому будут закреплены как количественные, так и институциональные правила долга, выполнение которых будет обязательным. Таким образом, будет создана эффективная система бюджетных правил, которая будет способствовать усилению макроэкономической стабильности. Каждое правило будет взаимосвязано и взаимодополняемо, - отметил глава института.

На данный момент эти и другие концептуальные меры прорабатываются в рамках Концепции бюджетной политики РК до 2030 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!