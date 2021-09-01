Казахстану необходимо вести работу по климатической маркировке бюджета, считает эксперт

Это связано с обязательствами страны в рамках Парижского соглашения, планируемого ЕС углеродного налога, а также назревающего дефицита электрической энергии к 2030 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу поставил смелую и амбициозную задачу о достижении углеродной нейтральности страны к 2060 году, считает заместитель директора АО “Институт экономических исследований” Ерлан Каримов. Он поделился с zakon.kz своим мнением по поводу поставленной задачи.

Учитывая, что в стране более 70% генерации электроэнергии осуществляется углем, такая задача показывает серьезные намерения страны встать на рельсы устойчивого развития. Как известно, об экологизации экономики говорят не только отечественные эксперты, но и авторитетные международные исследования. Так, согласно отчету SDG Index, в 2021 году Казахстан занимает 59 место в мировом рейтинге по достижению целей и задач устойчивого развития. При этом вопросы экологии являются самыми острыми и актуальными для страны. На наш взгляд, предстоящие вызовы, связанные с окружающей средой можно разделить на два крупных блока: первое - влияние изменения климата, второе - риски снижения продаж основных экспортных товаров страны, - сказал Ерлан Каримов.

По его словам, изменение климата уже сегодня отрицательно влияет на многие отрасли Казахстана, особенно на сельское хозяйство и промышленность. Это выражено низким уровнем осадков, засушливостью, резким колебанием погодных условий и неравномерным распределением ресурсов.

Предстоящие изменения в международной торговле, связанные с введением ЕС "углеродного налога" в 2023 году вызывают риски недополучения доходов от продажи основных экспортных товаров (энергоресурсы, металлы, химикаты и тд).

Однако у нашей страны имеются определенные достижения в этом вопросе. Так, в 2013 году Казахстан первым в Центральной Азии ввел систему торговли квотами на выбросы углекислого газа (СТВ), который является отличным рыночным инструментом экологической политики страны. В 2015 году страна представила первый определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) по обязательствам Казахстана в рамках Парижского соглашения (сдерживания глобального потепления на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с уровнями 1990 г.), - сказал эксперт.

При этом он отметил, что с учетом обязательств страны в рамках Парижского соглашения, планируемого ЕС углеродного налога, а также назревающего дефицита электрической энергии к 2030 году, Казахстану необходимо мобилизовать большие средства и вести работу по климатической маркировке бюджета.

Климатическая маркировка бюджета может помочь разработать механизм выявления расходов государства, которые направлены на озеленение экономики, так и расходы, оказывающие негативное влияние на климат, - заключил Ерлан Каримов.

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