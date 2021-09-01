Депутаты требуют наказать виновных за взрывы в Жамбылской области

Мажилисмены потребовали разобраться с причинами трагедии.

Депутаты Мажилиса потребовали привлечь к ответственности всех виновных, "кем бы они не оказались", во взрывах на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области. Об этом парламентарии заявили на пленарном заседании Палаты, выступая с депутатскими запросами на имя премьер-министра страны, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Альберт Рау, в 2019 году, после взрыва в городе Арысь, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил перенести все склады боеприпасов за пределы населенных пунктов и обеспечить полную гарантию безопасности хранения боеприпасов.

Однако мы считаем, что поручение главы государства не исполнено. Как мы видим из средств массовой информации, в эти дни появляются сообщения о нарушениях порядка хранения и утилизации снарядов, включая боеприпасы, которые когда-то были вывезены из города Арысь. Получается, что из Арыси перевезли в Тараз, но о мерах защиты и гарантиях безопасности никто не подумал. Более того, есть видео, где выжившие спасатели сообщают, что многие должностные лица скрывали от пожарных расчетов наличие боеприпасов на горящих складах, что, в конечном итоге, и привело к гибели людей, – сказал он.

Также возникает вопрос по поводу ответственности командиров. Поэтому, по словам парламентария, это повод коренным образом пересмотреть ни только систему складирования, хранения и утилизации боеприпасов, но и в целом систему Министерства обороны РК, в том числе с учетом коррупционных рисков.

Надеемся, что по результатам расследования будет выявлен весь комплекс причин, приведших к столь драматическим последствиям, а виновные будут привлечены к ответственности, невзирая на звания и должности. Просим комиссию приобщить к рассмотрению все появляющиеся в СМИ материалы, критически изучить их на предмет отношения к случившемуся и, в случае подтверждения, учесть в работе следствия, – подчеркнул депутат.

Наряду с этим, его коллега Азат Перуашев тоже потребовал разобраться с причинами трагедии.

Особое внимания требует информация выживших спасателей о том, что от них скрывали наличие боеприпасов на горящих складах, что и привело к гибели этих расчетов. Нас не удовлетворяют опубликованные в СМИ объяснения Министерства обороны по этим вопросам. Мы призываем по итогам расследования привлечь к ответственности всех виновных, кем бы они не оказались, – заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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