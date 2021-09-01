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Состав "Барыса" пополнился новым легионером

Фото: hcbarys.kz 1 сентября 2021, 17:52

ХК "Барыс" заключил годичный контракт с Якобом Берглундом.

Хоккейный клуб "Барыс" заключил годичный контракт с форвардом Якобом Берглундом из Швеции, передает zakon.kz.

Шведский нападающий имеет стаж игры в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба ХК "Барыс".

В разные годы он защищал цвета "Динамо" (Рига), "Нефтехимика" и челябинского "Трактор".

В последнем сезоне Якоб Берглунд выступал за "Северсталь". Через два с половиной месяца шведу исполнится 30 лет.

Куандык Шынасимов

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