Состав "Барыса" пополнился новым легионером

ХК "Барыс" заключил годичный контракт с Якобом Берглундом.

Хоккейный клуб "Барыс" заключил годичный контракт с форвардом Якобом Берглундом из Швеции, передает zakon.kz.

Шведский нападающий имеет стаж игры в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба ХК "Барыс".

В разные годы он защищал цвета "Динамо" (Рига), "Нефтехимика" и челябинского "Трактор".

В последнем сезоне Якоб Берглунд выступал за "Северсталь". Через два с половиной месяца шведу исполнится 30 лет.

Куандык Шынасимов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!