В пяти регионах Казахстана в ходе спецоперации задержаны 28 участников ОПГ

28 участников ОПГ задержали в ходе спецоперации в пяти регионах Казахстана.

Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности с привлечением подразделений специального назначения МВД, на территории города Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей проведена спецоперация по пресечению деятельности опасной организованной группировки. В результате стражами порядка были задержаны 28 участников, передает zakon.kz.

Ход спецоперации по пресечению деятельности опасной организованной группы координировала Генеральная прокуратура Республики Казахстан, информирует сайт polisia.kz.

Из 28 участников ОПГ, 16 взяты под стражу. Во время обыска из 53 объектов был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки. Преимущественно группа действовала в южном регионе страны, что негативно влияло на криминогенную обстановку.

В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали и руководили устойчивой организованной преступной группой. Злоумышленники совершили 15 тяжких и особо тяжких преступлений на юге страны. В число преступлений входят три разбойных нападения, пять вымогательств в отношении предпринимателей с применением оружия, а также хулиганства и незаконное хранение оружия. В данной преступной группе строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления, совершенные ими, отличались особой дерзостью и жестокостью. В настоящее время в отношении фигурантов уголовные дела направлены в суд, – сообщили в полицейском ведомстве.

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