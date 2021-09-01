Собака поспособствовала хозяйке в диагностике рака

В месте, куда приземлилась чихуахуа, образовалась шишка, что заставило женщину пойти к врачу.

41-летняя парикмахер из английского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, Тесс Робисон узнала, что больна раком благодаря своей собаке породы чихуахуа, передает zakon.kz.

Робинсон страдала от болей в спине и вздутия живота, которые списывала на непереносимость пищи. Однажды собака британки по кличке Лола прыгнула ей на живот. В месте, куда приземлилась чихуахуа, образовалась шишка, что заставило женщину пойти к врачу, - пишет lenta.ru.

По результатам осмотров и анализов выяснилось, что у нее рак яичников третьей стадии.

Диагноз меня огорчил, но самое главное - я смогла получить необходимое лечение. Если бы я промедлила, было бы уже слишком поздно. Я искренне считаю, что Лола спасла мне жизнь, - сказала британка.

Робисон прошла шесть курсов химиотерапии, также ей удалили матку с придатками. Она закончила лечение и в сентябре должна получить заключение врачей. По словам женщины, за период болезни она многому научилась и стала ценить жизнь - британка больше не хочет откладывать мечты на потом и планирует открыть свой салон красоты. Также парикмахерша и ее 34-летний муж Пол планируют усыновить ребенка.

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