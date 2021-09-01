Прошло обследование системы безопасности алматинских школ

В полиции Алматы рассказали, как прошло обследование системы безопасности школ.

В рамках исполнения поручений руководства МВД и Акима города, совместно с Управлением образования была создана комиссия по обследованию всех школ города, передает zakon.kz.

По данным сайта polisia.kz, в настоящее время в Алматы все общеобразовательные учебные заведения 100% оборудованы системой видеонаблюдения, которая охватывает порядка 5 000 камер. 187 школ подключены к пульту Центра оперативного управления ДП.

В ведомстве сообщают, что после трагических событий в Казани, где от рук преступника погибли дети и учителя, вопросы обеспечения безопасности детей в школах требуют отдельного внимания.

Обследование учебных заведений свидетельствует, что во всех школах города установлены и функционируют тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство. Кроме того, общеобразовательные учреждения оснащены сигнализацией, также в них имеется система громкоговорящей связи, установлены оборудования системы контроля и управления доступом в административные здания учебных заведений, – сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Ранее Глава МВД Ерлан Тургумбаев на оперативном совещании по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции, дал поручение обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной.

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