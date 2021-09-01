В Алматы открыт новый лицей под сопровождением проекта Protecting business and investments

По Алматы ведется сопровождение 35 проектов, на общую сумму инвестиций свыше 208 млрд тенге.

В День знаний начал работу первый в Алматы финансовый лицей JOS. Лицей проводит обучение по государственному стандарту образования с добавлением углубленных предметов, с изучением английского языка на основе британских учебно-методических комплексов, финансовой грамотности, получение новых навыков по робототехнике и программированию, передает zakon.kz.

В торжественном открытии приняли участие представители Antikor Almaty.

Образовательный лицей с самого начала строительства находится под антикоррупционным сопровождением в рамках проекта Агентства по противодействию коррупции Protecting business and investments. В этом ключе нами оказана полная юридическая консультация. Мы рады, что лицей дал возможность еще для около 600 детей поступить и получить образование, - отметил руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов.

Защита бизнеса, развитие которого важнейшее условие повышения благосостояния граждан, является приоритетным направлением деятельности Антикоррупционной службы.

В рамках проекта Antikor Almaty реагирует на любые сигналы со стороны предпринимателей.

По Алматы ведется сопровождение 35 проектов, на общую сумму инвестиций свыше 208 млрд тенге. Защищены права 66 инвесторов и отечественных предпринимателей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!