Кардинально изменились правила посещения Эрмитажа

В разгар пандемии музей ввел довольно строгие правила посещения Зимнего дворца.

В Эрмитаже изменили правила посещения Зимнего дворца. Посетителям разрешили сходить с маршрутов, что позволит увидеть все многообразие шедевров музея, передает zakon.kz.

Напомним, в разгар пандемии музей ввел довольно строгие правила посещения Зимнего дворца. Чтобы не создавать очередей, ввели два маршрута - один с Иорданской лестницы, другой - с Церковной, - пишет "Российская газета".

Те посетители, что проходили по первому маршруту, имели возможность познакомиться с прекрасной коллекцией западноевропейского искусства Эрмитажа и увидеть античные залы Зимнего дворца. На втором маршруте были доступны залы, посвященные искусству Востока, например, можно было увидеть японские фигурки нэцкэ, монгольские и тибетские живописные полотна танка, туркестанское холодное оружие, замысловатую посуду, сделанную мастерами Османской империи.

Знаковые выставки всегда были доступны для обоих маршрутов. Но в остальном те, кто купил билет на первый маршрут, не могли пройти в залы Азии и наоборот.

С 1 сентября Эрмитаж изменил маршрутизацию. В частности, посетителям теперь можно отклоняться от выбранного маршрута, но при этом нужно следовать направлениям движения, они обозначены стрелками. Это нужно, чтобы потоки посетителей не пересекались, - отмечается в сообщении.

Также в музее отмечают, что некоторые залы, которые в разгар пандемии были и вовсе закрыты, готовы принимать посетителей. В частности, снова открыты залы, где выставлено искусство Кавказа, Сибири, Средней Азии и Азербайджана, работает Петровская галерея, где представлена живопись Германии XV-XVIII веков, также принимают посетителей в залах Японии.

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