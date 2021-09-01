Сенаторы полностью поддерживают Послание Президента Токаева

Особо значимым является подтверждение главой государства курса на усиление защиты прав человека.

Обозначенные в Послании Президента задачи и меры будут направлены на достижение стратегических целей, повышение благосостояния нашего народа, отметили в комментариях zakon.kz парламентарии.

Нурсипатов Нуржан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности

В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял ряд актуальных вопросов, требующих своего решения. В этих целях приоритетным обозначено направление на социально-экономическое развитие страны на предстоящий период. Для этого будет принята Дорожная карта развития до 2025 года.

Как Сенатор Парламента РК, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности я полностью поддерживаю слова Президента Казахстана о необходимости укрепления обороноспособности. Повышение оперативности реагирования на угрозы также должно стать приоритетом государственного значения.

Складывающаяся ситуация в Афганистане всем известна. Когда такое происходит в стране, близкой к нам географически, главная задача - не терять бдительности и укреплять нашу безопасность. Поэтому глава государства уделил особое внимание тому, что мы должны быть готовы к внешним угрозам и возможному наихудшему варианту развития событий, обострению обстановки.

Происходящие в этой стране события не несут Казахстану прямой угрозы, но, безусловно, создают определенные риски. Мы видим рост озабоченности и встревоженности в обществе по поводу ситуации в Афганистане. В условиях обострения международной обстановки нашим силовым структурам следует быть максимально мобилизованными. Из этого вытекают определенные задачи для всех соответствующих подразделений наших силовых структур, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата.

Учитывая общее нарастание глобальной напряженности, Президент Казахстана ставит задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Также необходимо, чтобы военнослужащие овладели и гражданскими специальностями.

Ранее, обозначая задачи для Министерства обороны, Президент акцентировал внимание на следующем: в полной мере реализовать все приоритеты Концепции развития Вооруженных сил до 2030 года, продолжить мероприятия по подготовке органов управления для быстрого реагирования на угрозы военной безопасности.

Верховный Главнокомандующий потребовал принять решительные меры по обеспечению безопасности на всех складах боеприпасов и ускорить строительство современных объектов их хранения вдали от населенных пунктов. Соответствующие средства должны быть предусмотрены в рамках Национального проекта «Безопасная страна».

Сенаторы будут активно работать над реализацией приоритетов и конкретных задач, озвученных в Послании.

Владимир Волков, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам

В очередном Послании Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил дальнейший курс развития нашего государства и определил приоритетные цели социально-экономического и политического развития страны.

Наряду с другими важными вопросами, отдельное внимание в Послании уделено проводимым реформам в правоохранительной и судебной системах, которые позволили по-новому выстроить отношение государства с гражданами, сократить излишние судебные процедуры, исключить необоснованное вовлечение граждан и бизнеса в орбиту уголовного процесса.

Особое внимание глава государства обратил на необходимость реализации практических вопросов борьбы с преступностью, обозначив необходимость разработки комплекса мер по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам, предотвращению и пресечению сексуального насилия против детей, распространению наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи.

В целях пресечения нарушения прав граждан и дальнейшего усиления правовых механизмов Президентом поручено продолжить поэтапное расширение компетенции прокурорского надзора и масштабирование сервисной модели полиции, при этом указав на важность тесного взаимодействия с местными органами власти.

Кроме того, Президент отметил актуальность разработки стратегической концепции борьбы с коррупцией на среднесрочный период, в том числе искоренения бытовой коррупции.

На мой взгляд, особо значимым является подтверждение главой государства курса на усиление защиты прав человека. При этом акцентировав внимание на необходимость пресечения незаконных действий, препятствующей деятельности правозащитников и адвокатов.

Депутатскому корпусу предстоит большая работа по законодательному закреплению поручений главы государства, направленных на повышение благосостояния граждан и обеспечение их конституционных прав.

Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК

В год 30-летия Независимости Республики Казахстан глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил четкие цели дальнейшего экономического развития Казахстана в постпандемический период.

Необходимо обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя государством. Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан, обеспечить поддержку населения и предпринимателей в сложное время, обусловленное пандемией.

И в этом важным инструментом является пролонгация Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», Программы льготного кредитования «Экономика простых вещей».

Важнейшим критерием оценки деятельности власти является эффективность использования финансовых средств, предоставляемых налогоплательщиками на социально значимые цели. Зачастую нецелевое использование бюджета и средств национального фонда приводит к коррупционным правонарушениям. В связи с этим Парламенту до конца года необходимо разработать законопроект об управлении государственными финансами.

Высокий уровень инфляции, необоснованный рост цен ограничивают потенциал развития и конкурентоспособности казахстанских предприятий, приводяит к уязвимости национальной экономики. В связи с этим Президентом поручено возвращение инфляции в коридор 4-6%.

Проблемы субсидирования агропромышленного комплекса приводят к коррупционным рискам в сфере сельского хозяйства. Недоступность субсидий, необеспеченность финансовыми средствами в полном объеме, вымогательство, нестабильность в работе информационных систем приводит к нарушению законодательства. Парламент совместно с заинтересованными государственными органами в кратчайшие сроки разработает законопроект об укреплении законодательной основы политики субсидирования.

Стимулирование бизнеса, повышение заработной платы, разработка единой жилищной программы, решение экологических вопросов - все эти меры будут направлены на достижение стратегических целей, направленных на повышение благосостояния нашего народа.

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