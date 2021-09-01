Аймагамбетов посетил одну из самых проблемных школ в Акмолинской области

Алфавитный порядок первых классов в школе доходит до буквы "Ы".

Министр образования Асхат Аймагамбетов в День знаний посетил среднюю школу №2 в г. Косшы, передает zakon.kz.

Я намеренно выбрал одну из самых проблемных школ в регионе. В этой школе в первый класс сегодня пошли более 600 детей. Алфавитный порядок первых классов доходит до буквы "Ы". Это при том, что количество ученических мест рассчитано на 1200 школьников. Учебный процесс организован в три смены. Именно эту проблему в своем сегодняшнем Послании озвучил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Как отметил Президент, в связи с урбанизацией и ростом рождаемости к 2025 году дополнительная потребность составит порядка 1 млн ученических мест, - написал министр в Facebook.

Он отметил, что для решения данной задачи в этом году планируется открыть 200 новых школ. А до 2025 года перед нами совместно с акиматами поставлена задача построить одну тысячу школ по всей стране.

Что касается решения проблемы переполненности школ в городе Косшы Акмолинской области, то до конца 2021 года там планируется ввести новую школу на 2400 ученических мест при двухсменном обучении. А в следующем году будет введена еще одна школа, также рассчитанная при двухсменном обучении на 2400 школьников. Кроме того, планируется построить еще несколько школ в указанном городе до 2023 года.

Работа по строительству школ должна вестись во всех регионах с опережающими темпами.

Акиматам необходимо заранее резервировать земельные участки для строительства школ и обеспечить их исключительно целевое использование. Нами для обеспечения общественного мониторинга за ходом строительства школ и исполнения поручения Президента готовится специальный информационный портал, где можно будет увидеть, в каких населенных пунктах будут построены школы, текущее положение и ход строительства. Необходимо понимать, что для качественного образования, комфортных и безопасных условий прежде всего необходимо обеспечить материально-техническую базу и соответствующие санитарным нормам условия для обучения, - резюмируется в сообщении.

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