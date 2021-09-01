Свадьба Моргенштерна закончилась визитом полицейских

Также рэпер отличился скандальной фотосессией.

На теплоходе, где рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, отмечал свою свадьбу, полицейские искали наркотики, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

Вчерашний холостяк, оштрафованный за пропаганду наркотиков, а теперь новоиспеченный жених Алишер Моргенштерн улыбался, блестел татуировками и спешил к невесте с признаниями любви и комплиментами в духе своего типичного словарного запаса. 21-летняя блогерша тоже сияет от радости. Тихой семейной жизни она не желает, а ждет яркого скандального контента. Его здесь хватит и до, и после визита силовиков с собаками. Жених спешит поддержать невесту. Они расписываются пока еще в ЗАГСе, а не в протоколах, и рэпер исполняет дикий победный танец, - комментирует издание событие.

Также рэпер устроил скандальную фотосессию с оголенными ягодицами.

Из-за шума собравшейся на набережной толпы и громкого праздника на теплоходе в полицию поступили почти два десятка жалоб о нарушении закона о тишине. Полицейские тут же приехали с проверкой, а осмотревшись, на всякий случай вызвали кинологов с обученными собаками. Так уже через считаные минуты на теплоходе в одной из тумб правоохранители нашли тайник, а в нем – больше 70 таблеток неизвестного происхождения. Их отправили на экспертизу, - говорится в сообщении.

Едва Моргенштерн успел отмыться от предыдущего скандала, как рискует стать фигурантом нового. В начале июня Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тысяч рублей. В текстах его песен и видеоклипах эксперты увидели пропаганду наркотиков.

После громкой свадьбы организатору веселья пришлось писать объяснительную, а материалы о нарушении тишины отправили в Роспотребнадзор. А вот подозрительные таблетки, по предварительной информации, могли оказаться обычными жевательными драже. Злые языки теперь поговаривают, что музыкант намеренно провоцировал полицейских, чтобы лишний раз привлечь внимание публики к своей персоне.

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