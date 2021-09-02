Отставки директора школы требуют в Туркестанской области из-за суицида девочки

У круглой отличницы появилась единственная четверка в экзаменационном листе, что спровоцировало самоубийство.

Отставки директора школы требуют около полусотни жителей села Кокарал в Туркестанской области. Причиной стал суицид девятиклассницы в конце прошлого учебного года. Родные винят директора, которая, якобы, снизила 15-летней девочке балл на экзамене, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Как уточняется, у круглой отличницы появилась единственная четверка в экзаменационном листе и осадок в душе. Смириться с этим она не смогла и наложила на себя руки.

Вместо того, чтобы поднимать уровень знаний наших детей и показывать достижения школы всей стране, здесь все наоборот. Зачем нам такой директор? Если завтра наши дети начнут умирать, кто будет за это отвечать? А это может повториться, - говорит жительница села Кокарал Ордабасинского района Жулдызай Султанова.

Отец покойной школьницы Акылбек Талипбаев говорит, что правоохранители обещали завершить следствие в течение двух месяцев. Но прошло уже три, а виновные до сих пор не ответили перед законом.

Следствие затянулось. А отдел образования предложил директору вернуться на работу 8-го и доработать до 25-го. Мы против этого. Нужно отстранить ее от образовательной системы, - сказал житель села Акылбек Талипбаев.

Чиновники утверждают, что директор лишь забрала у подростка шпаргалку во время экзаменов. На время следствия ее временно отстранили от занимаемой должности.

Сейчас я жду решения правоохранителей по данному делу. Пока у меня не будет решения на руках, я не могу уволить директора с должности. Директор также сказала, что ждет заключения следствия. Если ее вина будет установлена, то она готова сама уйти с должности, попросив прощения у местных жителей, - сказала руководитель отдела развития человеческого потенциала Ордабасинского района Шуга Нурабаева.

Нурабаева также добавила, что ей уже поступило предложение из области о вынесении строгого выговора в отношении директора и завучей данной школы и их увольнения.

Часть жителей села сегодня настаивает, чтобы директора сняли с занимаемой должности. В противном случае собравшиеся не намерены отпускать своих детей в школу. Но на первую школьную линейку пока пришли все дети. Родители решили не омрачать им праздник.

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