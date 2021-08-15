Международно-правовые нормы противодействия религиозному экстремизму

Сегодня во многих странах мира назрела необходимость в корректировке законодательства.

Магистр политологии Д. Жангужекова рассказала о международно-правовых нормах противодействия религиозному экстремизму, передает zakon.kz.

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Вопросами профилактики и противодействия религиозному экстремизму на уровне правового обеспечения занимаются различные субъекты международных отношений – национальные государства, международные правозащитные организации и др. В статье нами будут рассмотрены нормы международного права, в которых закреплены основные принципы противодействия религиозному экстремизму.

Впервые термин "экстремизм" был закреплен в "Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма", принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1994 г. Здесь подчеркивается, что "Генеральная Ассамблея глубоко озабочена тем, что во многих регионах мира все чаще совершаются акты терроризма, в основе которых лежат нетерпимость или экстремизм". Следует указать, что в Декларации не дается определение экстремизму, а лишь устанавливается его тесная взаимосвязь с терроризмом. Причем экстремизм выступает ключевым фактором терроризма.

22 декабря 2003 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция №58/174, которая придала экстремизму более качественную характеристику и серьезную оценку угрозам для международной безопасности. Так, ООН признает экстремизм в качестве радикального (крайнего) проявления экстремизма. В последующих правовых актах и протоколах ООН мы также не можем заметить наличие конкретной формулировки экстремизма и экстремистской деятельности. В ряде из них экстремизм выступает как синоним таким явлениям, как "ксенофобия", "расизм", "нацизм".

В современных правовых нормах Соединенных Штатах и некоторых стран Западной Европы экстремизм понимается, как "особого рода преступления против личности, совершаемые под влиянием ненависти к лицам иной расы или национальности, вероисповедания, этнического происхождения, политических убеждений, пола и сексуальной ориентации, инвалидам". В США религиозный экстремизм, как и этнический, рассматривался отдельно от акта о правах человека (1960-х гг.), а в судебных процессах даже намеки на то, что проводились религиозные различия, давление, пропаганда считаются подозрительными, следовательно, подвергаются тщательному изучению. В странах Европейского Союза запрет на религиозный экстремизм прописан в Хартии фундаментальных прав и директивах высшего органа ЕС.

В качестве наиболее известного примера религиозного экстремизма можно представить Северную Ирландию. Как известно, в 1921 г. Ирландия получила частичную независимость, поскольку от него были изъяты шесть графств со значительным числом протестантского населения. С этого времени католическое меньшинство, проживающее на данной территории, стало подвергаться систематическому религиозному ущемлению, в особенности в вопросах трудоустройства. В 1989 г. в Северной Ирландии был подписан Акт о справедливой занятости, запрещавший религиозный экстремизм в отношении меньшинств, обязал руководство и работодателей наблюдать и контролировать состав работников, и в случае какого-либо несоответствия от установленных пропорций предпринимать меры посредством найма представителей тех конфессий, которые представлены недостаточно.

Процесс совершенствования международного права в регулировании и предотвращении религиозного экстремизма проходит повсеместно, вновь указывая на актуальность для любой страны проблему ущемления человеческих прав и свобод. Одним из важнейших задач современного права должно стать стремление обеспечить достоинство человека и связанное с ним борьбу за равноправие всех людей. В рамках формальных устоев равенство представляет собой единое положение всех людей перед законом и равную защиту со стороны государства. Вопросы нарушения прав человека не должны сознательно либо неосознанно переходить из сферы национального и международного права в теоретический формат, где рассматриваются вопросы лишь самого общего порядка. Сегодня во многих странах мира назрела необходимость в корректировке законодательства, согласно которому пострадавшие от религиозного экстремизма граждане могли бы через суды и специально созданные органы добиться объективного восстановления нарушенных прав и получить соответствующие компенсации при наличии вреда.

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