Новый рекорд по смертям от коронавируса установила Турция

Это самый высокий показатель с 6 мая 2021 года.

По данным министерства здравоохранения Турции, на 1 сентября за последние сутки количество скончавшихся от коронавируса составило 290 человек, передает zakon.kz.

Это самый высокий показатель с 6 мая 2021 года.

При этом максимальный прирост зараженных COVID-19 был зафиксирован в стране в апреле 2021 года. К примеру, 16 апреля только за день вирус выявили у 63082 человек. После этого заражаемость коронавирусом падала, а далее стабилизировалась на уровне пяти-семи тысяч человек, - пишет lenta.ru.

Ранее турецким курортам предрекли преждевременное закрытие из-за нехватки туристов и сложившейся эпидемиологической обстановки. Как считают эксперты портала Turizm Günlüğü, к таким последствиям привело решение властей Англии и Франции внести Турцию в красную зону.

Кроме того, на территории Турции ввели новые ограничения. Жители и гости страны смогут воспользоваться наземным общественным транспортом или внутренними рейсами только при наличии определенных документов.

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