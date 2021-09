Прием антибиотиков может привести к раку - исследование

Исследователи проанализировали данные за 2010–2016 годы о состоянии здоровья 40 тысяч шведов.

Шведские ученые выяснили, что прием антибиотиков повышает риск развития у человека колоректального рака в течение последующих пяти–10 лет. Соответствующее исследование было опубликовано 1 сентября в научном издании The Journal of the National Cancer Institute, передает zakon.kz.

В статье говорится, что исследователи из Университета Умео проанализировали данные за 2010–2016 годы о состоянии здоровья 40 тысяч шведов, страдавших раком толстой и прямой кишки. Также в контрольную группу вошли более 200 тыс. здоровых людей. Одновременно с этим специалисты изучили статистику потребления людьми антибиотиков в период с 2005 по 2016 год, - пишут "Известия".

Так, ученые пришли к выводу, что в равной степени как у мужчин, так и у женщин, принимавших антибиотики более полугода, опасность развития онкологии в восходящей кишке - первой части толстой кишки, в которую пища попадает после прохождения тонкого кишечника, - была выше на 17%. В то же время риск образования опухоли в прямой кишке никак не увеличивался, а у женщин даже несущественно уменьшался.

При этом исследователи отмечают, что повышенный риск развития рака толстой кишки был заметен уже через 5–10 лет после приема антибиотиков. Более того, он присутствовал даже при одном курсе антибиотикотерапии. Для сравнения эксперты подробно рассмотрели действие бактерицидного препарата от мочевой инфекции метенамина гиппурата, который, в отличие от антибиотиков, не обладает способностью к влиянию на микробиом человека, - и не выявили связи с риском развития онкологии, - отмечается в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!