Рыбакину в третьем круге ждет экс-первая ракетка мира

Елена Рыбакина в двух сетах справилась с француженкой Каролин Гарсия.

На кортах Нью-Йорка стартовали игры второго раунда US OPEN-2021, передает zakon.kz.

Начало игрового дня принесло нам хорошую новость - порадовала фанатов Елена Рыбакина. Лидер казахстанского женского тенниса в двух сетах справилась с француженкой Каролин Гарсия 6:1, 6:4, сообщает usopen.org.

Елена на победу потратила один час и пять минут, при этом оформив 11 эйсов. Можно сказать, что Каролин Гарсин хорошо подготовила Рыбакину к третьему кругу. Там уже соперница казахстанки другого калибра - бывшая первая ракетка планеты, а ныне 12-й номер американского чемпионата Симона Халеп из Румынии.

Будущий противник Рыбакиной имеет два титула на турнирах Большего шлема, а также играла в трех финалах. Так что матч для обеих теннисисток будет непростым.

Встреча состоится 3 сентября на одной из центральных площадок чемпионата США.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!