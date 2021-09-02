Число выявленных случаев КВИ в Казахстане близится к 800 тысячам

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4880 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 560 человек. Алматы и Карагандинская область все еще лидируют по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 315,

в городе Алматы - 1264,

в городе Шымкент - 180,

в Акмолинской области - 246,

в Актюбинской области - 302,

в Алматинской области - 282,

в Атырауской области - 198,

в ВКО - 201,

в Жамбылской области - 99,

в ЗКО - 140,

в Карагандинской области - 648,

в Костанайской области - 237,

в Кызылординской области - 133,

в Мангистауской области - 239,

в Павлодарской области - 265,

в СКО - 75,

в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтвержден 798 671 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1295,

в городе Алматы - 3859,

в городе Шымкент - 720,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 778,

в Алматинской области - 114,

в Атырауской области - 636,

в ВКО - 231,

в Жамбылской области - 171,

в ЗКО - 135,

в Карагандинской области - 1380,

в Костанайской области - 283,

в Кызылординской области - 90,

в Мангистауской области - 350,

в Павлодарской области - 337,

в СКО - 108,

в Туркестанской области - 99.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 691 480 человек.

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