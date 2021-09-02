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Число выявленных случаев КВИ в Казахстане близится к 800 тысячам

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 2 сентября 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4880 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 560 человек. Алматы и Карагандинская область все еще лидируют по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4880 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 315,
  • в городе Алматы - 1264,
  • в городе Шымкент - 180,
  • в Акмолинской области - 246,
  • в Актюбинской области - 302,
  • в Алматинской области - 282,
  • в Атырауской области - 198,
  • в ВКО - 201,
  • в Жамбылской области - 99,
  • в ЗКО - 140,
  • в Карагандинской области - 648,
  • в Костанайской области - 237,
  • в Кызылординской области - 133,
  • в Мангистауской области - 239,
  • в Павлодарской области - 265,
  • в СКО - 75,
  • в Туркестанской области - 56.

Всего в стране подтвержден 798 671 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 644 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1295,
  • в городе Алматы - 3859,
  • в городе Шымкент - 720,
  • в Акмолинской области - 58,
  • в Актюбинской области - 778,
  • в Алматинской области - 114,
  • в Атырауской области - 636,
  • в ВКО - 231,
  • в Жамбылской области - 171,
  • в ЗКО - 135,
  • в Карагандинской области - 1380,
  • в Костанайской области - 283,
  • в Кызылординской области - 90,
  • в Мангистауской области - 350,
  • в Павлодарской области - 337,
  • в СКО - 108,
  • в Туркестанской области - 99.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 691 480 человек.

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