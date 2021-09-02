Названа самая мощная армия в Центральной Азии

В 2020 году военные расходы Узбекистана составили $1,4 млрд.

В рейтинге сильнейших армий мира на 2021 год, опубликованном на Globalfirepower.com, Узбекистан в прошлом году поднялся на одну позицию - до 51-го места, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Согласно этим данным, узбекская армия остается сильнейшей среди армий центральноазиатских республик. Казахстан в этом рейтинге занимает 61-е место, что на 10 позиций ниже Узбекистана.

Сегодня контингент Вооруженных сил Узбекистана составляет около 70 тысяч человек. Сухопутные войска состоят из 28 бригад: они укомплектованы в основном российской и советской военной техникой. В ВВС Узбекистана имеется 145 истребителей. Узбекистан больше всех в регионе вкладывает в армию с точки зрения ВВП: около 4%.

В 2020 году военные расходы Узбекистана составили $1,4 млрд. И хотя Ташкент не публиковал точных данных о военных расходах на 2021 год, президент Шавкат Мирзиеев заявил, что страна будет продолжать укреплять свои Вооруженные силы "для поддержания стабильности и безопасности".

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