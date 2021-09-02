Нацбанк намерен вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6%

Рост продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев составил 11,4%.

Национальный банк Казахстана будет работать над задачей вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6%. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании Правительства по мерам реализации Послания главы государства, сообщает zakon.kz.

В целях реализации Послания главы государства народу Казахстана, озвученного 1 сентября, основное внимание Национального банка совместно с Правительством будет уделено возвращению инфляции в целевой коридор 4-6% в 2022 году. Ерболат Досаев

По его словам, в Послании отмечено возросшее влияние немонетарных факторов, в особенности, цен на продовольствие.

Рост продовольственной инфляции по итогам 8 месяцев составил 11,4% в результате регулярных дисбалансов на отдельных рынках, несмотря на формальное покрытие потребности внутренним производством. Показательным примером этого года является нехарактерный для летних месяцев скачок цен на картофель и морковь из-за их бесконтрольного экспорта в межсезонье и вследствие этого создания дефицита на внутреннем рынке, - сказал Досаев.

В связи с чем для реализации поручения главы государства основной упор в борьбе с ростом цен на продовольствие Правительством и акимами должен быть сделан на полноценное насыщение внутреннего рынка с учетом баланса производства, экспорта и импорта товаров.

Для эффективного решения поставленных в Послании задач по возвращению инфляции в целевой коридор в 2022 году подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы.

Вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики на 2021-2023 годы данные меры должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе, - отметил глава Нацбанка.

Кроме того, по его словам, дополнительным источником проинфляционного давления является значительное увеличение государственных расходов, рост которых покрывается за счет повышения дефицита бюджета и трансфертов из Национального фонда.

В этой связи в соответствии с поручением Президента РК будет внедрено контрцикличное бюджетное правило, которое должно ограничить объемы трансфертов из НФ и темпы роста государственных расходов. Для этого Правительством совместно с Национальным банком будут разработаны поправки в Бюджетный кодекс и соответствующие подходы закреплены в Концепции управления государственными финансами, - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, программа "Экономика простых вещей" по поручению главы государства будет продлена до конца 2022 года.

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