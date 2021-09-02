В Казахстане стартовали продажи "Умной Hyundai Creta"

У кроссовера собственный футуристический стиль.

Алматинский завод Hyundai Trans Kazakhstan, дочернее предприятие "Астана Моторс", начал производство новой модели Hyundai Creta. На отечественный рынок уже поставлена первая партия автомобилей.

Официальный дистрибьютор Hyundai Auto Kazakhstan, также входящий в состав "Астана Моторс", объявил о старте продаж в салонах дилерской сети Hyundai Creta второго поколения в комплектациях Dynamic, Style, Prime и High-Tech.

В салонах дилерской сети официального дистрибьютора Hyundai Auto Kazakhstan, входящего в состав "Астана Моторс", можно выбрать новую модель Hyundai Creta в комплектациях Dynamic, Style, Prime и High-Tech.

Высокое качество автомобилей, произведенных заводом Hyundai Trans Kazakhstan, обеспечивают стандарты Hyundai. Все операции на предприятии проводят по утвержденному технологическому процессу, в строгом соответствии с требованиями Нyundai Motor Company, – говорит директор Hyundai Auto Kazakhstan Денис Коломацкий.

Главные преимущества Hyundai Creta 2021 модельного года – безопасность и комфорт. Мощный, надежный, экономичный, маневренный кроссовер прозвали "Умная Creta" благодаря его способности "думать", предупреждать, защищать водителя и пассажиров. В кроссовер встроена система курсовой устойчивости и ряд других функций безопасности.

Новинку предлагают с передним или полным приводом, в комплектации с автоматической коробкой передач, двигатель 2.0-литровый Nu, мощностью 150 л.с. и 191 Нм, а также с механической коробкой передач, двигатель 1,6-литровый Gamma на 123 л.с. и 151 Нм.

Элементы управления в салоне новой Hyundai Creta стали ближе и компактнее. Автомобиль оборудован передовыми опциями и электронными системами, в том числе приборной панелью Supervision c 7-дюймовым цветным экраном, системой беспроводной зарядки и электронным стояночным тормозом.

Мультимедийная система кроссовера оснащена дисплеем диагональю 10,25 дюймов, Hi -Fi аудиосистемой Bose с 8 динамиками. Водитель Hyundai Creta второго поколения имеет доступ к личному контенту посредством сервисов Apple CarPlay или Android Auto.

С помощью системы Drive Mode Select водитель может выбрать режимы Sport – для быстрого разгона, Normal – для повседневного вождения или Eco – для максимально эффективной экономии топлива.

Для трансмиссии разработчики автомобиля предусмотрели три алгоритма работы управляющей электроники, такие как: движение по снегу – Snow, грязи – Mud и песку – Sand.

Hyundai Creta 2021 модельного года не только "умный", у кроссовера собственный футуристический стиль, он сразу выделяется в городском потоке. Оптика автомобиля обеспечивает хорошую видимость в темное время суток и выразительно выглядит. Один из отличительных элементов кроссовера – стильная вставка "бумеранг" на боковине.

Дополнительное преимущество для казахстанцев, которые предпочитают автопутешествия – кроссовер стал больше и просторнее – в длине до 4300 мм, в ширине до 1790 мм. Багажник увеличился на 31 литр, теперь его объем – 433 литра.

Цена на кроссовер Hyundai Creta второго поколения в Казахстане стартует от 9 млн 090 тыс. тенге, в зависимости от комплектации.

На автомобили Hyundai, представленные в дилерских центрах официального дистрибьютора Hyundai Auto Kazakhstan действует гарантия 5 лет или 100 тыс. километров.

Напомним, что в дилерскую сеть официального дистрибьютора Hyundai Auto Kazakhstan входят 20 автоцентров в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Талдыкорган, Кокшетау, Семей, Тараз.

Телефон для справок – 7007, круглосуточный контакт-центр "Астана Моторс".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!