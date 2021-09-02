Изменились требования к частным охранным организациям

Приложение zakon.kz
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Добавлены новые требования.
Приказом министра внутренних дел РК от 19 августа 2021 года внесены изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности, сообщает zakon.kz.
В частности, добавлены новые требования:
Ранее от охранной организации требовалось:
Приказ вводится в действие с 27 октября 2021 года.
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