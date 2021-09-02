Изменились требования к частным охранным организациям

Добавлены новые требования.

Приказом министра внутренних дел РК от 19 августа 2021 года внесены изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлены новые требования:

наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее одного года, а также лицензия на осуществление охранной деятельности;

должно быть офисное помещение для размещения пункта централизованной охраны на праве собственности либо аренды;

должен быть пульт централизованного наблюдения.

Ранее от охранной организации требовалось:

наличие радиосвязи; не менее двух мобильных групп (групп оперативного реагирования), обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов; наличие служебного, в том числе огнестрельного оружия.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2021 года.

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