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Изменились требования к частным охранным организациям

Фото: aokuzet.kz 2 сентября 2021, 09:49

Добавлены новые требования.

Приказом министра внутренних дел РК от 19 августа 2021 года внесены изменения в квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления охранной деятельности, сообщает zakon.kz.

В частности, добавлены новые требования:

  • наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее одного года, а также лицензия на осуществление охранной деятельности;
  • должно быть офисное помещение для размещения пункта централизованной охраны на праве собственности либо аренды;
  • должен быть пульт централизованного наблюдения.

Ранее от охранной организации требовалось:

  1. наличие радиосвязи;
  2. не менее двух мобильных групп (групп оперативного реагирования), обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов;
  3. наличие служебного, в том числе огнестрельного оружия.

Приказ вводится в действие с 27 октября 2021 года.

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