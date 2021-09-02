В Казахстане снизят ипотечные ставки до 2%

Приложение zakon.kz
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Это будет действовать для получателей льготного жилья.
Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи. Об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.
В рамках ипотечных программ АО "Отбасы банк" будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи, - сказал Атамкулов.
Он добавил, что в правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в "Отбасы банк" для последующего приобретения жилья.
По его словам, для поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше пороговой достаточности на счет в "Отбасы банк". Это позволит стимулировать привычку накапливать средства и грамотно ими распоряжаться.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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