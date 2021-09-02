От изменений в законодательстве до помощи в пандемию – что сделано Минобороны за три года

Во исполнение Послания Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года была утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных Сил.

После ухода Нурлана Ермекбаева с поста министра обороны портал zakon.kz поинтересовался у его теперь уже бывших подчиненных, что было сделано министерством за три года его пребывания в данной должности.

Развитие Вооруженных Сил

1. Впервые в истории страны в декабре 2018 года разработан "План обороны Республики Казахстан".

2. Утверждены: раздел "Укрепление обороноспособности страны" новой Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, национальный проект "Безопасная страна", "Концепция безопасности воинской службы", "Общие задачи и система организации территориальной обороны".

3. Во исполнение Послания Президента народу Казахстана от 2 сентября 2019 года утверждена новая Концепция строительства и развития Вооруженных Сил. Стратегический документ, который содержит ряд совершенно новых реформ и мероприятий.

4. Завершается работа по созданию автоматизированной системы управления (АСУ) войсками Сил воздушной обороны.

5. Переработан основной нормативный правовой акт по организации территориальной обороны.

Оперативно-боевая подготовка

6. Проведены крупные военные учения на территории РК и других стран. Основные – стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2019". В ходе "Айбалта-2019" отработано создание и действия межвидовой и межведомственной группировки с переброской войск различными видами транспорта, оперативное развертывание территориальных войск, организации материально-технического обеспечения с развертыванием пунктов ремонта поврежденных машин, технической помощи, заправки ГСМ, медицинских пунктов и др.). На учениях "Шығыс-2019" – взаимодействие с Вооруженными Силами России, Пограничной службы и Национальной гвардии. Принято участие в 19 международных учениях, проводимых в России, Республике Беларусь, Таджикистане, Туреции, Индии.

7. В мае 2021 года совместные учения Военно-морских сил РК и Каспийской флотилии РФ.

8. Проведены первые в истории ВС РК двусторонние бригадно-тактические учения, в которых друг другу противостояли механизированная и штурмовая бригады.

9. Впервые в истории ВС РК отработана посадка самолетов и беспилотного летательного аппарата на аэродромный участок автомобильной дороги.

10. Впервые осуществлено десантирование с вертолета с больших высот с применением кислородного оборудования.

11. Впервые проведена комплексная проверка Сил специальных операций "Алтын Жебе" (отработаны практические действия компонентов Сил специальных операций в зимних условиях и в пустынной местности).

12. Принято участие в совместных учениях "Калкан-2021" (широко задействованы подразделения БПЛА; боевые пловцы высаживались надводным и подводными способами; впервые десантирование с больших высот с кислородным оборудованием; транспортировка мобильной техники по воздуху на внешней подвеске и высадка с вертолетов штурмовых групп; апробированы новые приемы действий танковых подразделений "Сақ қорғаны", фланговый огонь из танков в движении в промежутках между укрытиями).

13. Повышена интенсивность оперативной подготовки на 16%, боевой подготовки – на 5%.

14. Повышена интенсивность мероприятий боевой подготовки Сил воздушной обороны на 25%.

15. Впервые в программу боевой подготовки включена Армейская тактическая стрельба.

Структурные изменения

16. Особое внимание уделяется безопасности воинской службы. Впервые создано управление безопасности воинской службы в главном управлении военной полиции.

17. Созданы самостоятельные органы военного управления: департаменты Сил специальных операций, департамент радиационной, химической и биологической защиты, департамент кибербезопасности, Главное управление специальных технических разработок.

18. По результатам работы в Арыси воссоздано Главное управление боеприпасов, ответственное за обеспечение учета, хранения, расхода боеприпасов. Для повышения ответственности при обеспечении безопасности на войсковых складах, определения конкретного должностного лица, ответственного за содержание складов, должности начальников складов и хранилищ стрелкового оружия и боеприпасов переведены из сержантского состава – в офицерский.

Социально-бытовые условия

19. Увеличены тарифные разряды офицеров, сержантов и солдат с увеличением денежного довольствия на общую сумму 2 млрд тенге.

20. С января 2020 года ежеквартальное премирование стало осуществляться не только в центральном аппарате, но и в войсках.

21. Система премирования перешла от уравнительного начисления всем к дифференцированному подходу от результатов работы.

22. Увеличены тарифные разрядов "низовых звеньев" офицеров, сержантов и солдат (механиков-водителей, водителей, начальников складов, хранилищ ракетно-артиллерийского вооружения) воинских частей и учреждений ВС РК, численностью около 4 000 штатных единиц с увеличением денежного довольствия на общую сумму 1,9 млрд тенге.

23. Производится поэтапное повышение окладов спецназу военной разведки на 100%, а также поэтапное доведение денежного довольствия всех военнослужащих до уровня 80% от денежного довольствия Пограничной службы КНБ.

24. Вдвое повышено денежное содержание летному составу.

25. Впервые решена проблема нехватки водителей категорий С, D, E. Через договоры с лицензированными гражданскими организациями в 2020 году подготовлено 1500 водителей, потребность закрыта на 60 процентов.

26. В октябре 2020 года увеличена стоимость продовольственного пайка с 1 225 до 1 713 тенге (рост на 488 тенге или 39,8%). С 2017 года стоимость пайка не менялась.

27. Разработан законопроект по улучшению жилищного обеспечения военнослужащих, существенно повышены размеры денежного довольствия, жилищный фонд пополнился на 140 квартир.

К примеру, в военном городке Актау введены в эксплуатацию 4 дома на 96 квартир. Они построены по индивидуальному проекту быстровозводимых зданий в рамках программы развития военных городков.

52 квартиры получены военнослужащими Сарыозекского гарнизона.

28. В состав ВС введены производственно-технические и ремонтно-восстановительные подразделения. С их помощью на военных объектах оперативно производится текущий ремонт, что дает экономию до 1,8 млрд тенге.

Созданы 4 ремонтно-восстановительных взвода в Карагандинском, Алматинском, Семипалатинском и Жамбылском регионах. Планируется расширить их количество.

29. Инициированы законодательные поправки по присвоению статуса "Ветеран" участникам охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в 1993-2001 годах.

30. Военным пенсионерам впервые предоставлена возможность выбора места санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного отдыха. Расширен перечень мест, где можно получить данные услуги.

31. Введен в эксплуатацию спортивно-оздоровительный комплекс в Боровом.

Вооружение и военная техника (ВиВТ)

32. Впервые открыт собственный цех по ремонту бронетанковой техники в Алматы.

33. Меры по повышению технической оснащенности армии позволили увеличить долю нового, капитально отремонтированного и модернизированного ВиВТ с 33% до 38,3%.

34. В Вооруженные Силы поступили самолеты Су-30СМ, боевые вертолеты Ми-35М, воздушный пункт управления на базе вертолета Ми-171, комплексы БПЛА, РЛС "Нур", РЛС маловысотных целей Роса-РБ, БКМ "Арлан".

35. Впервые в новейшей истории армии Казахстана приобретен зенитно-ракетный дивизион войсковой ПВО "Бук", приобретаются зенитно-ракетные комплексы "Тор – М2".

36. Достигнута договоренность поставки современных военно-транспортных самолетов большой грузоподъемности А400М с сервисным пакетом.

37. С 2022 года значительно увеличено финансирование закупок ВиВТ. Это долговременный процесс. Он будет вестись до 2030 года, что позволит значительно повысить оборонный потенциал и долю современного ВиВТ.

38. Впервые введено финансирование приобретения ВиВТ по кредиту.

39. Капитально отремонтировано 73 единицы вооружения. Отремонтировано и модернизировано 200 единиц техники.

Обеспечение безопасности хранения боеприпасов

Проводится практическое рассредоточение боеприпасов. С целью оптимального рассредоточения боеприпасов по территории страны.

40. После 20-летнего периода в июле 2021 года проведена полная очистка полигона бывшей технической территории поселка Токырау Карагандинской области, где в августе 2001 года загорелся склад боеприпасов.

41. Для безопасного хранения боеприпасов по стране в конце 2019 года разработан и стал немедленно реализовываться Комплексный план совершенствования и развития инфраструктуры хранения боеприпасов. Учитывая реальные возможности, он рассчитан до 2025 года. Но уже в этом году, несмотря на сильное влияние пандемии, исполнено 50 процентов плана.

42. В одном из регионов начата работа по строительству новой современной базы хранения боеприпасов, отвечающей всем требованиям безопасности.

43. Ведется проектно-сметная документация по строительству еще одной базы хранения боеприпасов и комплексного Центра утилизации, реализации боеприпасов МИИР РК.

По инициативе министра обороны принят Закон, которым ужесточены требования по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил.

44. Впервые Министерством обороны была начата полная комплексная инвентаризация всех боеприпасов, ее темп при имеющихся возможностях составляет 20% в год. В некоторых базах хранения боеприпасов полная инвентаризация не проводилась ни разу в течение 30 лет.

Кроме того, ведется сортировка находящейся на хранении военной техники.

45. Вносятся изменения в законодательство для наделения Вооруженных Сил РК правом самостоятельно уничтожать неиспользуемое военное имущество (в настоящее время это производится МИИР РК).

Вопросы развития инфраструктуры

46. Проведен капитальный ремонт аэродрома Балхаш. Взлетно-посадочная полоса из монолитного бетона, оснащенная современным светосигнальным оборудованием, позволяет принимать все виды самолетов в ночное время в сложных метеорологических условиях.

47. В законодательство по государственно-частному партнерству инициированы поправки, благодаря которым стала возможной проработка строительства военно-морского госпиталя в Актау и двух военных аэродромов в городах Туркестан и Актау.

48. Началась работа по строительству нового здания Министерства обороны и военного госпитально-клинического комплекса в Нур-Султане.

Стимулирование личного состава и развитие патриотизма

49. Впервые введено проведение ежегодного конкурса "Әскер тарланы" по определению лучших военнослужащих по 18 направлениям.

50. 22 ноября 2019 года в здании МО в память о военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, открыт мемориал "Мәңгі есімізде". Он представляет собой стелу и информационный блок с базой данных о погибших.

51. Для реализации Послания Главы государства созданы детско-юношеские военно-патриотические общественные организации "Жас сарбаз" с филиалами во всех регионах страны.

52. С помощью специальной поисковой системы, созданной в Национальном военно-патриотическом центре, идентифицированы 10 человек, погибших в годы Великой Отечественной войны.

53. В Музее ВС РК впервые открыли Библиотеку, Отдел танковых войск и Отдел локальных войн.

Оказание помощи населению

54. С октября 2019 года в 8-ми гарнизонах введен пилотный проект "Совместное патрулирование" военнослужащих к обеспечению общественного порядка. Имеются положительные результаты.

55. Главный военно-клинический госпиталь Нур-Султана и военно-клинический госпиталь Алматы начали оказывать медуслуги пациентам с коронавирусной инфекцией в качестве инфекционных стационаров. В 2020 году излечено 906 человек.

56. Министерством обороны совместно с КНБ, МЧС и МВД разработан национальный проект "Безопасная страна". Проектом предусмотрена модернизация Вооруженных Сил, в том числе за счет внебюджетного финансирования.

57. По состоянию на август 2021 года подразделениями Министерства и Генерального штаба оказано более 140 тысяч услуг. Все услуги, подлежащие оцифровке, переведены в электронный формат.

Финансы

58. Впервые проведен функциональный анализ деятельности Вооруженных Сил, в результате которого обеспечена экономия в размере 1 миллиарда тенге. Соотношение начальников к исполнителям изменилось с 1:1 до 1:8.

59. В 2018, 2019 и 2020 годах Министерством обороны было достигнуто стопроцентное освоение бюджета.

60. В закон введено разрешение применять механизм ГЧП при строительстве зданий и сооружений, объектов инфраструктуры, что позволит экономить бюджетные средства.

Антикоррупционная деятельность

61. Создана специальная площадка "Адалдық алаңы", призванная обеспечить возможность оперативного получения информации о фактах либо предпосылках к коррупционным правонарушениям.

62. В главном управлении военной полиции создано Управление по противодействию коррупции.

Военная медицина

63. Без привлечения бюджетных средств, за счет частных инвесторов, в апреле 2020 года впервые в Вооруженных Силах развернуты две ПЦР-лаборатории.

64. В города Актау и Семей было поставлено два мобильных лабораторных комплекса с возможностью проведения до 180 ПЦР исследований в день.

65. Центр военной медицины (г. Алматы) сертифицирован по международному курсу "Оказание неотложной медицинской помощи при травмах" (ITLS), прошли повышение квалификации 319 человек. Это первое военно-медицинское учреждение на территории стран СНГ, сертифицированное по данной программе.

66. Восемь военно-медицинских учреждений заключили договора с Фондом социального медицинского страхования и стали оказывать медуслуги не только военным, но и гражданским лицам.

Спорт

67. Развернута работа Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя и создана Федерация армейского рукопашного боя.

68. Массовое распространение в ВС получил рукопашный бой и армейский рукопашный бой. Это повысило морально-боевой дух, физическую подготовку и привлекательность воинской службы для молодежи.

Международная деятельность

69. Впервые направлено боевое подразделение в состав миротворческой миссии в Ливане. В настоящее время там находится 5-й миротворческий контингент.

70. По поручению Главы государства за два дня был сформирован медицинский отряд специального назначения в количестве 28-ми военных медиков, которыми в августе 2020 года была оказана медицинская помощь пострадавшим в результате взрыва в г. Бейрут (Ливан).

71. В рамках оказания военно-технической помощи в июле 2021 г. Республике Таджикистан увеличены квоты для обучения в военных учебных заведениях МО РК. В военных учебных заведениях РК по различным специальностям обучается 62 военнослужащих Таджикистана.

72. В крайне сложных и опасных условиях была осуществлена операция по эвакуации 18 августа 2021 года составом экипажа корабля С-295 сотрудников посольства нашей страны в Кабуле, а также граждан Казахстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из Афганистана также вывезены граждане Кыргызстана, России и Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.

Образование и наука

73. В процесс обучения внедрены ситуативные кейсы к учебным модулям, основанные на реальных событиях, взятых из повседневной деятельности войск с разбором конкретных кейсов. Солдат срочной службы стали обучать таким дисциплинам, как логическое и критическое мышление.

74. Впервые введен научный приоритет по оборонным исследованиям с финансированием военной науки.

75. Проведены полевые испытания казахстанского БПЛА "Шағала".

76. В законодательство включена подготовка на военных кафедрах с учетом накопления военно-обученного резерва. Это позволило ввести подготовку не только офицеров, но и сержантов запаса и тем самым повысить мобилизационный потенциал.

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