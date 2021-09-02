В Темиртау отец убил сына

Проводится расследование.

В ходе ссоры отец убил своего сына в Темиртау, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 29 августа.

В ходе возникшей ссоры 68-летний отец нанес ножевые ранения своему 35-летнему сыну. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство", - уточнили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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