Казахстанские футзалисты неудачно начали свой визит в Россию

Серия из трех игр началась вечером 1 сентября.

В рамках подготовки к мировому первенству сборная Казахстана по футзалу сейчас находится в Москве, передает zakon.kz.

Данная поездка связана с целью проведения трех контрольных матчей с российскими командами, сообщает официальная Instagram страница futsalkazakhstan.

Серия из трех игр началась вечером 1 сентября. Казахстанцев принимала одна из сильнейших дружин России "Газпром-Югра", победитель Лиги Европы 2016 года.

Хозяева праздновали успех - 2:0. Далее нас ждет главная команда страны - сборная России. Эти матчи состоятся 4 и 6 сентября.

Отмечаем, что до открытия планетарного первенства осталось 10 дней. Чемпионат мира по футзалу в этом году пройдет в Литве с 12 сентября по 6 октября.

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