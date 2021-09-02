Кто будет регулировать цены на продукты в Казахстане

Будет разработан регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями.

Вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что в месячный срок будет определен орган, ответственный за цены на продукты питания, передает корреспондент zakon.kz.

Министерством торговли и интеграции совместно с министерством национальной экономики и другими заинтересованными органами в месячный срок будут внесены предложения по наделению Минторговли функциями уполномоченного органа по координации ценообразования и распределения продовольственных товаров по цепочке от производителя до потребителя, - сообщил Казанбаев на заседании правительства.

Также в месячный срок будет разработан регламент взаимодействия между отраслевыми государственными органами и организациями.

В Минторговли намерены выстроить эффективную систему мониторинга и прогнозирования потоков и цен на продовольственные товары. По словам вице-министра, это позволит государству своевременно и оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка и цен.

1 сентября глава государства в своем послании высказался о ситуации с ростом цен на продукты в Казахстане. Он поручил разграничить ответственность и обеспечить единый контроль над ценами.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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