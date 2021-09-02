В Казахстане повысили ставки по долгосрочным депозитам

Максимальные ставки по несрочным депозитам сохранены на прежнем уровне.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на октябрь 2021 года, сообщает zakon.kz.

Максимальные ставки по долгосрочным депозитам с возможностью их пополнения пересмотрены в сторону повышения в связи с изменениями расчетной стоимости права пополнения. Текущий рост ставок повысит привлекательность данного сегмента депозитного рынка путем еще большего усиления преимущества перед несрочными вкладами. Это будет способствовать стимулированию роста стабильного фондирования банков, что в свою очередь создаст основу для расширения долгосрочного и рыночного кредитования экономики. КФГД

Максимальные ставки по несрочным депозитам сохранены на прежнем уровне, так как большинство банков продолжают привлекать их по ставкам ниже максимальных.

По всем депозитам без права пополнения ставки на октябрь были сохранены на прежнем уровне ввиду отсутствия значимых изменений рыночных факторов.

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