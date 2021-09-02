Казахстан еще не заключил договор по поставке Pfizer

Прорабатываются вопросы транспортировки, график поставки и подписание договора.

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что вопрос по поставке вакцины Pfizer в Казахстан еще прорабатывается, передает корреспондент zakon.kz.

Планируется поставка вакцин Pfizer-BioNTech. В настоящее время прорабатываются вопросы транспортировки, график поставки и подписание договора, - сказал глава Минздрава на заседании правительства.

Ранее Алексей Цой обещал, что вакцину привезут в октябре и начнуть вакцинировать ей детей и беременных. 1 сентября Минздрав сообщил, что 23 августа вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty получила временную регистрацию в Казахстане сроком на восемь месяцев.

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Напомним, президент в своем послании поручил ускорить закуп вакцин от коронавирусной инфекции. Сейчас в Казахстане две вакцины, зарегистрированные ВОЗ: CoronaVac и Vero Cell.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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