Статус в Ashyq сделают мигающим

Это делается для того, чтобы люди не могли пройти в заведения с помощью скринов экрана.

Статус в приложении Ashyq сделают мигающим. Об этом написала в Facebook заместитель председателя Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева, сообщает zakon.kz.

Это делается для того, чтобы люди не могли пройти в заведения с помощью скринов экрана.

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Новости Ashyq от разработчиков: 1) запрет на скрины; 2) статус будет моргать; 3) счетчик будет ярче, - говорится в посте.

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