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Города в Казахстане будут застраивать по единому стандарту

Фото: zakon.kz 2 сентября 2021, 11:17

Дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработает единый стандарт облика городов, передает корреспондент zakon.kz.

Новые стандарты комплексного развития территорий будут направлены на создание условий комфортного проживания населения.

Данные стандарты будут включать: принципы комплексного развития городских территорий; стандарт развития городских территорий; стандарт освоения свободных территорий; стандарт формирования облика городов, – сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

Он отметил, что дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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