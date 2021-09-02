Города в Казахстане будут застраивать по единому стандарту

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработает единый стандарт облика городов, передает корреспондент zakon.kz.
Новые стандарты комплексного развития территорий будут направлены на создание условий комфортного проживания населения.
Данные стандарты будут включать: принципы комплексного развития городских территорий; стандарт развития городских территорий; стандарт освоения свободных территорий; стандарт формирования облика городов, – сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства.
Он отметил, что дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!