Спецоперация в Алматы: изъят арсенал оружия

В момент задержания мужчина был под действием наркотического опьянения.

В Алматы проведена спецоперация по изъятию арсенала оружия, сообщает zakon.kz.

Подозреваемый был задержан на пересечении улиц Жандосова и Яссауи.

При санкционированном обыске в машине и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе "Винчестер" 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства (Талгарский район Алматинской области). Оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы.

Куатбек Науатов уточнил, что в доме подозреваемого также изъято 4 свертка с порошкообразным веществом.

В момент задержания мужчина был в наркотическом опьянении. Он водворен в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по ст.287 ч.3 УК РК, – заключил Науатов.

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