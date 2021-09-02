Спецоперация в Алматы: изъят арсенал оружия

Приложение zakon.kz
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В момент задержания мужчина был под действием наркотического опьянения.
В Алматы проведена спецоперация по изъятию арсенала оружия, сообщает zakon.kz.
Подозреваемый был задержан на пересечении улиц Жандосова и Яссауи.
При санкционированном обыске в машине и лично у подозреваемого изъяты два пистолета с патронами. Еще шесть единиц оружия, в том числе "Винчестер" 12-го калибра, граната и 60 патронов обнаружены в тайнике по месту жительства (Талгарский район Алматинской области). Оружие изъято и направлено на судебно-баллистическую экспертизу, – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы.
Куатбек Науатов уточнил, что в доме подозреваемого также изъято 4 свертка с порошкообразным веществом.
В момент задержания мужчина был в наркотическом опьянении. Он водворен в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по ст.287 ч.3 УК РК, – заключил Науатов.
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