Капитан "Астаны" Власов потерял шансы войти в список призеров Вуэльты-2021

Продолжается веломногодневки "Вуэльта".

По дорогам Испании продолжается престижная веломногодневка "Вуэльта", передает zakon.kz.

Гонщикам осталось провести последнюю неделю испанского Гранд-тура, который изобилует сложными вершинами разных категорий. Болельщики казахстанской команды Astana Premier Tech как раз ждали этой недели в надежде, что в горах проявит себя Александр Власов.

Но россиянин на сложном 17-м этапе, поднимаясь на великую вершину Лагос-де-Коваданго, упал и получил травму. Несмотря на падение, Саша продолжил борьбу и финишировал в общем зачете.

Правда, его отставание на данном этапе от победителя и обладателя красной майки словенца Примоша Роглича составило 35 минут и 29 секунд. Отыграть это время за оставшиеся 4 этапа практически невозможно.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!