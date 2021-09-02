Разработать Климатическую доктрину Казахстана предложили депутаты

За последние 18 лет происходит неумолимое сокращение естественных ресурсов поверхностных вод Казахстана.

Разработать Климатическую доктрину Казахстана в условиях продолжающихся кризисных последствий изменения климата для экономики и природной среды предложили депутаты Мажилиса, сообщает zakon.kz.

С таким предложением от членов фракции Народной партии Казахстана выступила Айжан Скакова, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра страны Роману Скляру на пленарном заседании.

По словам депутата, Казахстан - один из наиболее крупных источников выбросов парниковых газов в мире. Страна входит в топ-30 стран по объему выбросов. Интенсивность выбросов парниковых газов Казахстана составляет 0,57 тонны на 1000 долларов ВВП.

Казахстан находится на 11-м месте в мировом рейтинге стран по углеродоемкости ВВП, а также входит в топ-15 государств по выбросам CO2 на душу населения. Выбросы парниковых газов в Казахстане в основном связаны с производством энергии: здесь сосредоточены 82% всех образующихся выбросов в стране.

Говоря об этом, депутат привела данные доклада Климатической группы ООН в 2021 году о глобальном потеплении и изменении климата Земли, выводы которой крайне неутешительны.

Климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, часть из них уже необратима. При текущей экологической политике властей разных стран будут реализовываться катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление на 2,7 C, 3,6 C, или даже 5,7 C, к 2100 году. Этот доклад - "красный код для человечества", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, - подчеркнула Айжан Скакова.

Между тем мажилисмен озвучила заключения экспертов относительно глобального потепления, которое, по их мнению, окажет существенное влияние на целые экосистемы, а также серьезно отразится на здоровье людей, системах жизнеобеспечения, продовольственной безопасности, запасах воды и экономическом росте в целом.

Более 14 000 ученых из 150 стран призвали к немедленным изменениям политики в связи с климатическим кризисом. Этот призыв касается преобразовательных изменений. В первую очередь предлагается обобщить все научно обоснованные выводы сценариев климатических изменений и на этой основе выработать адаптационную стратегию - Климатическую доктрину, - заявила депутат.

Вместе с тем депутат уточнила, что в Казахстане взят курс по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для практической реализации этих стратегических целей в стране нет научно обоснованных моделей сценариев изменения климата и планов мер по адаптации.

Все это планы на будущее, однако негативное влияние меняющегося климата - это угроза не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня, - считает парламентарий.

По словам Айжан Скаковой, сегодня в нашей стране неблагоприятные последствия изменения климата уже признаны в водном секторе, сельском хозяйстве, в вопросах здоровья человека и состояния природных экосистем, сферах энергетики, транспорта и управления рисками стихийных бедствий. И то, что мы видим на поверхности, - это уже результат многолетних системных проблем, на которые ученые обращают внимание уже давно.

Самый актуальный и яркий пример - массовый падеж скота в Мангистауской, Кызылординской областях. Трагическая картина для нации, имеющей исторически особое отношение к скотоводству. Но, к сожалению, тенденция климатических изменений такова, что нельзя гарантировать, что такого больше не повторится. Складывается такая климатическая картина, которая не сулит стране хорошего, - сказала Айжан Скакова.

Кроме того, за последние 18 лет происходит неумолимое сокращение естественных ресурсов поверхностных вод Казахстана, водосбережение внедряется недостаточно быстро и эффективно. Между тем, по прогнозам Минэкологии, к 2040 году водопотребление вырастет на 56% и дефицит воды составит около 12 млрд кубометров воды. Мы уже чувствуем на себе эту проблему, дальше она будет ощущаться все острее.

В связи с чем депутат отмечает необходимость принятия системных решений. Однако Минсельхоз не находит ничего лучше, чем обратиться к самому населению с призывом помочь пострадавшим регионам.

Вместе с тем члены фракции Народной партии Казахстана отмечают, что проблему такого комплексного характера, как изменение климата, не может самостоятельно решить ни одно ведомство, и поэтому возникает необходимость разработки комплексного плана действий. Для этого предложено провести полную оценку климатических рисков в наиболее уязвимых секторах: водном, сельском, лесном хозяйстве и энергетике. И уже после на основе этой оценки учитывать и разрабатывать необходимые меры адаптации к изменению климата на национальном и местном уровне в отраслевых государственных программах.

По мнению депутата, это ключевой вопрос в уровне финансирования климатических факторов. С одной стороны, необходима аналитическая оценка влияния на экономику аномальных погодных явлений (засухи, пожары, паводки и т.д.) в долгосрочном периоде. С другой - важен расчет необходимых финансовых ресурсов, направленных на меры по адаптации и восстановлению экологического ущерба.

По информации Айжан Скаковой, бюджет Министерства экологии, геологии и природных ресурсов на 2021 год составляет 141,3 млрд тенге. Из этой суммы предусмотрены расходы, в том числе на стабилизацию и улучшение качества окружающей среды, - 1,4 млрд тенге (1%), сокращение выбросов парниковых газов - 134,3 млн тенге (0,095%), содействие ускоренному переходу Казахстана к "зеленой экономике" путем продвижения технологий и лучших практик, развития бизнеса и инвестиций - 649,8 млн тенге (0,46%) и на повышение доступности знаний и научных исследований - 3,95 млрд тенге (2,8%).

В то же время планируется выделить средства на услуги по координации деятельности в сфере экологии, геологии и природных ресурсов - почти 9 млрд тенге (6,3%), целевые трансферты на развитие других уровней государственного управления на проведение мероприятий - 3,14 млрд тенге (2,2%) и на обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории - 12,12 млрд тенге (8,6%).

Если бы существовала выработанная адаптационная политика, то приоритеты бюджетного финансирования были бы совсем иными. Это еще одно следствие отсутствия Климатической доктрины, - отметила Айжан Скакова.

По мнению членов Народной партии Казахстана, принятые на сегодня планы и национальные проекты, в том числе "Жасыл Казахстан", "Концепция низкоуглеродного развития", "Проект по управлению водными ресурсами" и другие ставят разрозненные задачи и рассчитаны на ограниченные сроки реализации. Зачастую они преследуют интересы отдельных отраслей, бизнеса и социальных групп. Это результат того, что они разработаны без необходимого научного исследования и обоснования.

Как мы видим, ставки крайне высоки, промедление грозит как минимум критическими издержками. Зарубежные страны принимают национальные планы по адаптации к изменениям климата в увязке с долгосрочными Климатическими доктринами. Например, в России принят Национальный план адаптации к климату до 2025 года, - заявила мажилисмен, подчеркнув, что Казахстану также необходима разработка научно-обоснованного стратегического документа на долгосрочный период в формате Национальной климатической доктрины.

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