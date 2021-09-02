Родителей казахстанских школьников пугают "заразными" антисептиками

По Казнету гуляет фейковая рассылка.

В школах Казахстана будут использовать опасные для здоровья антисептики, сообщает zakon.kz.

Такое сообщение активно рассылают пользователи Казнета.

Фото: stopfake.kz

Комментаторы отмечают, что таким образом родителей мотивируют вакцинировать детей.

Представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК заявил, что эта рассылка является ложной.

Еще в прошлом году в организациях образования отменили дезинфекционные тоннели. Если даже их еще не демонтировали, они не работают. Это запрещено. Единственное условие: в школах должны быть дезинфекционные коврики. Непосредственно на ребенка ничего не распрыскивается. В школах есть антисептики, которые прошли жесткий контроль и сертифицированы. Никакой болезнью они заразить не могут. Если родители не хотят, чтобы ребенок использовал общий антисептик, то разрешается обеспечить его личным санитайзером, - уточнил Stopfake.kz Ержан Байтанаев.

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