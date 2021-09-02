Опубликовано новое постановление главного санврача Павлодарской области

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Изменен график работы ЦОНов.
Опубликовано постановление главного санврача Павлодарской области, сообщает zakon.kz.
Изменен график работы ЦОНов.
График работы центров обслуживания населения НАО "ГК "Правительство для граждан" по Павлодарской области в будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 18:00, суббота, воскресенье и праздничные дни не работают, - говорится в постановлении.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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