ФСБ опубликовала архивный документ о казни граждан СССР в Японии

Японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан.

Российская ФСБ опубликовала документ, в котором докладывается о казни советских граждан в Маньчжурии (Япония), сообщает zakon.kz.

Докладная записка начальника Главного управления Контрразведки "Смерш" НКО обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова опубликована на официальном сайте Федеральной службы безопасности России, пишет Рамблер.

9 августа 1945 года, в день начала военных действий между СССР и Японией, по указанию начальника Хайларской японской военной миссии подполковника АМАНО, по заранее составленным спискам, японской жандармерией и полицией было арестовано в городе 19 советских граждан из числа бывших служащих КВЖД, оставшихся на жительство Маньчжурии, — сообщается в записке Виктором Абакумовым.

Советских граждан схватили на улице и заключили в специальную тюрьму, написано в документе. 43 арестованных, содержавшихся в этой тюрьме, были зверски казнены.

Из секретной записки следует, что участники в убийстве советских граждан были арестованы управлением контрразведки. О результатах следствия было обещано доложить НКВД СССР Лаврентию Берия и руководителю СССР Иосифу Сталину.

Ранее в рамках проекта "Без срока давности" ФСБ рассекретила информацию о планах Японии по оккупации СССР во времена Великой Отечественной войны. Японские руководители считали захват Дальнего Востока и Сибири осуществимым.

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