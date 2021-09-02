В США задумались о производстве "Спутника V"

Фармкомпании США обсуждают производство "Спутника V".

Фармацевтические компании США ведут переговоры о возможности производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экспорта в третьи страны, передает zakon.kz.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

Мы вчера встречались с представителем РФПИ, их большой проект "Спутник V" – он все больше получает признание международное. Даже есть такой момент, что они надеются начать производить в стране, которая не признает "Спутник V", но для экспорта в третьи страны, – рассказал глава AmCham.

По его словам, речь, в том числе, идет и о признании вакцины партнерами из США.

"Спутник V" – вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Схема вакцинации предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищенным человек считается через 21 день после введения второго компонента.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 70 странах. В Казахстане вакцинирование населения от COVID-19 началось 1 февраля.

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