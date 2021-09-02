Кто огорчил, кто порадовал. Обзор отборочных игр Чемпионата мира-2022

12 городов Европы принимали на своих стадионах данные матчи.

1 сентября прошли игры квалификационного этапа на мировое первенство, которое пройдет через год в Катаре, передает zakon.kz.

12 городов Европы принимали на своих стадионах данные матчи. Как вы уже знаете, на "Астана Арене" Казахстан сыграл вничью с Украиной 2:2.

В другой встрече группы D чемпионы мира французы не смогли переиграть Боснию и Герцеговину 1:1. На гол Эдина Джеко хозяева ответили точным ударом Антуана Гризманна.

В подгруппе А команда Португалии на своем поле избежала поражения только за 10 минут до финального свистка. Палочкой-выручалочкой стала главная звезда португальцев Криштиану Роналду. Нападающий "МЮ" сделав дубль, спас свой коллектив от поражения. Другой матч этой подгруппы завершился победой Люксембурга над Азербайджаном 2:1.

Другие результаты игрового дня:

Группа FМолдова – Австрия 0:2Фарерские острова – Израиль 0:4Дания – Шотландия 2:0Группа FТурция – Черногория 2:2Норвегия – Голландия 1:1Латвия – Гибралтар 3:1Группа FРоссия – Хорватия 0:0Словения – Словакия 1:1Мальта – Кипр 3:0

Куандык Шынасимов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!