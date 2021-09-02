Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд

Теперь в активе португальца стало 110 голов за сборную.

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству голов за национальные сборные, сообщает zakon.kz.

Как отмечает "Спорт Экспресс", это произошло благодаря тому, что форвард сборной Португалии отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии.

Португалец превзошел результат иранца Али Даеи.

Теперь в активе португальца стало 110 голов за сборную. У Даеи их 109.

Криштиану Роналду - португальский футболист, выступающий за английский клуб "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии. Лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и всех национальных сборных.

Считается одним из лучших футболистов всех времен.

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