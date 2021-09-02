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Ребенок умер от удара копытом лошади в Мангистау

Фото: pixabay.com 2 сентября 2021, 15:31

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Мангистау ребенок умер от удара копытом лошади, сообщает zakon.kz.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

На пульт дежурного "102" отдела полиции Тупкараганского района поступил вызов о том, что в селе Акшукур лошадь лягнула пятилетнего мальчика. Удар пришелся по голове, травма оказалась смертельной. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, - сообщили Tumba.kz в пресс-службе ДП Мангистауской области.

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