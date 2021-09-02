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Получить свидетельство на переоборудование авто можно будет по электронному документу

Фото: zakon.kz 2 сентября 2021, 15:57

Вносится изменение в перечень документов, необходимых для оказания госуслуги.

Министерство внутренних дел РК подготовило изменения в Правила оказания государственной услуги "Выдача свидетельства на переоборудование автотранспортного средства и (или) прицепов к нему", сообщает zakon.kz.

Так, вносится изменение в перечень документов, необходимых для оказания госуслуги.

Для ее оказания можно будет предоставить документ, удостоверяющий личность: удостоверение личности, либо электронный документ из сервиса цифровых документов.

Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 сентября.

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