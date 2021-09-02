Как встретили чемпиона Дегтярева в Кокшетау

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У меня отличные тренеры и отличное окружение - спортсмен.
Чемпиона Давида Дегтярева чествовали на родине в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.
По данным издания "Хабар 24", в Кокшетау его встречали общественность и коллеги.
Чемпиону вручили ключи от нового автомобиля и сертификат на трехкомнатную квартиру в областном центре, - отмечается в публикации.
Спортсмен заявил, что продолжит жить и тренироваться в Атбасаре. Он поблагодарил всех акмолинцев за поддержку и теплую встречу.
Прекрасные эмоции домой вернуться. Это самое лучшее, что могло быть. Тренировки, настрой, поддержка родных и близких. У меня отличные тренеры и отличное окружение, - сказал Давид Дегтярев.
26 августа Дегтярев стал победителем Паралимпийских игр-2020 в Токио.
Он завоевал золотую медаль на соревнованиях по пауэрлифтингу. Дегтярев стал лучшим в категории до 54 килограммов.
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