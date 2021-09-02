Казахстан впервые примет теннисный турнир WTA

Перед профессиональными турнирами на столичных кортах пройдет чемпионат республики.

Женская теннисная ассоциация (WTA) уже в конце сентября пропишется в нашей стране, передает zakon.kz.

По данным Федерации тенниса Казахстана, доказательством прописки станет организация и проведение крупного международного турнира WTA250 "Astana Open" с призовым фондом 235 000 долларов США.

На турнир, который пройдет с 26 сентября по 2 октября, изъявили желание приехать известные теннисистки мира из топ-100. Из казахстанок первыми отозвались Юлия Путинцева и Зарина Диас, которые после проигрыша на US OPEN-2021, заявили о своем приезде на предстоящий турнир в Нур-Султан.

Это будет событие грандиозного масштаба. На две недели Казахстан окажется в центре внимания мирового тенниса, поскольку сначала пройдет мужской турнир ATP 250, а сразу после него и женский WTA 250, - заявил пресс-службе Федерации тенниса Казахстана директор турнира "Astana Open" WTA 250 Питер Джонстон. - Мы сделаем все возможное, чтобы доставить незабываемые впечатления игрокам и фанатам тенниса по всему миру.

Помимо титула чемпиона и призовых денег у теннисисток на кону стоит 250 рейтинговых баллов. Перед профессиональными турнирами на столичных кортах пройдет чемпионат республики. Победители этого турнира получат "wild card" в основную сетку ATP и WTA250, а финалисты - в квалификацию.

Куандык Шынасилов

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