Фонд "Даму" выражает соболезнование семье погибшей в Актобе

Фондом будет оказана материальная помощь семье Ляззат Мурзагельдиной

В здании филиала АО "ФРП "Даму" в Актобе произошло частичное обрушение кровли и второго этажа.

В связи с неудовлетворительным состоянием, согласно разработанной проектно-сметной документации, в здании филиала АО "ФРП "Даму" в Актобе в первой половине 2021 года был инициирован капитальный ремонт. Открытый тендер на проведение капитального ремонта здания выиграла строительная компания ТОО "Sigma Construction", имеющая более чем трехлетний опыт. Работы были начаты указанной компанией в июле 2021 года, - отмечено в сообщении.

1 сентября во время проведения ремонтных работ в здании филиала АО "ФРП "Даму" в Актобе произошло частичное обрушение кровли и второго этажа.

В результате происшествия пострадали два человека. Пострадавшие были оперативно госпитализированы, по состоянию на 2 сентября один из них от стационарного лечения отказался, вторая пострадавшая, Мурзагельдина Ляззат Танжарыковна 1988 года рождения, специалист отдела мониторинга филиала АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" скончалась в больнице, - уточнили в фонде.

Сотрудники Фонда "Даму" выражает глубокие соболезнования родным и близким Ляззат Мурзагельдиной.

Фондом будет оказана материальная помощь семье Мурзагельдиной.

Фондом "Даму" будут предприняты все меры по выяснению обстоятельств и причин, приведших к обрушению конструкции здания. По результатам расследования будет дана соответствующая правовая оценка действиям подрядной организации (включая строительную компанию ТОО "SIGMA CONSTRUCTION", компанию, осуществляющую авторский надзор, и компанию, осуществляющую технический надзор) в соответствии с в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!