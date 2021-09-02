Сборная Казахстана по футболу вылетела в Финляндию

Послезавтра нашей команде предстоит встреча с финской дружиной.

2 сентября в 16:00 чартерным рейсом казахстанские футболисты улетели на матч отборочного раунда Чемпионата мира-2022, передает zakon.kz.

Послезавтра нашей команде предстоит встреча с финской дружиной.

Матч пройдет в Хельсинки, начало игры в 19.00 по времени Нур-Султана, - сообщает руководитель Департамента по связи с общественностью ФФК Ермухамед Маулен.

Обе сборные имеют в своих активах по 2 очка, за счет лучших показателей финны стоят выше нас. В турнирной таблице группы D финская дружина занимает 3 место, а наши расположились на последней пятой строчке.

А лучшими в нашей подгруппе являются французы с 8 баллами, за ними Украина, на 4 позиции разместилась Босния и Герцеговина.

Вместо вратаря Стаса Покатилова, который пропускает матч с финнами из-за перебора желтых карточек, в Финляндию полетел голкипер "Астаны" Дмитрий Непогодов.

Матч Финляндия – Казахстан обслужит судейская бригада из России в лице Сергея Иванова, Романа Усачева и Валерия Данченко.

Куандык Шынасимов

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