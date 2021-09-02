В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Прогноз погоды в Казахстане на 3 сентября.

В четырех областях Казахстана 3 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Днем на севере Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На северо-западе области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Уральске временами ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, ночью на западе области, днем на большей части порывы 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Актобе ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

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