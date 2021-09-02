Вынесен приговор бывшим сотрудникам Управления общественного здоровья Алматы

Судом взыскан материальный ущерб в доход государства в сумме 254 млн тенге.

В Алматы суд поставил точку в деле о хищениях в Управлении общественного здоровья, сообщает zakon.kz.

Суд № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрел уголовное дело в отношении бывших сотрудников Управления общественного здоровья Алматы (УОЗ) по факту хищения чужого имущества путем растраты и присвоения денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговор, с использованием своего служебного положения, должностными лицами (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК).

Также по делу проходили учредитель и директор ТОО "V" по факту экономической контрабанды: перемещение в особо крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров с использованием недостоверных сведений и документов в группе лиц, неоднократно, по предварительному сговору. (ст.234 ч.2 УК)

Суд установил, что был объявлен тендер на поставку медицинских трехслойных масок.

Директор и учредитель ТОО "V" под видом поставки медицинских масок, получив по недостоверным документам разрешения, ввезли на территорию РК не медицинские трехслойные маски, а обычные, которые подлежали таможенному оформлению с уплатой всех необходимых пошлин, тем самым совершили экономическую контрабанду. Затем директор ТОО "V" вступил в сговор с директором другого ТОО и другими лицами, а также с должностными лицами УОЗ Алматы. Фактически по договору о государственных закупках предоставили не медицинские маски, а выделенные денежные средства похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере, - сообщили в райсуде.

По информации суда, причиненный ущерб УОЗ Алматы составил свыше 234 млн тенге. Ущерб ДГД по г. Алматы составил 19 млн тенге.

Прокурор в прениях просил суд признать всех подсудимых виновными по предъявленному обвинению и по совокупности правонарушений назначить наказание от 7 до 8 лет лишения свободы.

Представитель потерпевшего ДГД по г. Алматы согласилась с позицией прокурора о назначении наказания. Представитель потерпевшего УОЗ г. Алматы оставила наказание на усмотрение суда.

В итоге по данному делу привлечено к уголовной ответственности 6 лиц, которым в зависимости от степени участия в совершении преступления назначено от 3 до 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, с конфискацией добытого приступным путем имущества (денежные средства).

Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 254 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!