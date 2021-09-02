Создан бионический протез, который позволяет "чувствовать"

Американские ученые создали "чувствующий" бионический протез.

Ученые США создали бионический протез, который позволяет "чувствовать" и выполнять рефлекторные движения, передает zakon.kz.

О разработке сотрудников Научно-исследовательского института Лернера сообщает журнал Science Robotics.

Как сообщает Lenta.ru, бионический протез позволяет воссоздать чувства, утраченные после потери конечности. Устройство получило пять блоков, размещенных на месте ампутации. Каждый из блоков размером с половину спичечного коробка вмещает нейрокомпьютерный интерфейс. Это позволяет донести тактильные ощущения от каждого пальца в мозг.

Интерфейс превращает мысли в действия, провоцируя рефлекторные движения. Нейрокомпьютерный интерфейс также позволил точнее воспроизвести механику рук, что дало возможность выполнять бессознательные рефлекторные движения. Протез может рассчитывать усилия и движения, исходя из ситуации.

Специалисты успешно протестировали устройство на двух испытуемых. Тесты показали, что добровольцы смогли выполнять рефлекторные движения и захват вещей, основанный на интуитивном анализе.

Ранее группа ученых из США и Китая представила надувной нейропротез руки. Устройство из эластомера отличается небольшим весом и сравнительно невысокой стоимостью. Его создатели планируют запатентовать разработку.

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